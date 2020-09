Elezioni comunali a Crotone: ballottaggio tra Manica (centrodestra) con il 42% e Voce (liste civiche) con il 35.73%. Sconfitto Arcuri (Cs) e Correggia (M5s) (Di martedì 22 settembre 2020) A metà scrutinio (39 sezione su 74) è certo il ballottaggio anche a Crotone come a Reggio Calabria. Nessuna sorpresa a proposito del risultato elettorale. Dall’ufficialità dei quattro candidati a Sindaco e delle liste in loro appoggio, in Città circolava con sempre più convinzione l’esito elettorale del primo turno che sarebbe stato ballottaggio Manica/Voce e così è stato. Non si escludeva, però, la vittoria al primo turno a favore del candidato del centrodestra. Vittoria che non c’è stata perché Manica al primo turno a metà scrutinio ha raccolto il 42,87 % (la somma dei voti delle sue liste è stata del 53%). I voti di ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 22 settembre 2020) A metà scrutinio (39 sezione su 74) è certo ilanche acome a Reggio Calabria. Nessuna sorpresa a proposito del risultato elettorale. Dall’ufficialità dei quattro candidati a Sindaco e dellein loro appoggio, in Città circolava con sempre più convinzione l’esito elettorale del primo turno che sarebbe statoe così è stato. Non si escludeva, però, la vittoria al primo turno a favore del candidato del. Vittoria che non c’è stata perchéal primo turno a metà scrutinio ha raccolto il 42,87 % (la somma dei voti delle sueè stata del 53%). I voti di ...

