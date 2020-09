Elezioni comunali 2020, i primi risultati dai capoluoghi di provincia (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo la tornata elettorale per il referendum – nel quale è risultato vincitore il sì – e tutti i risultati Elezioni regionali 2020 che si sono svolte lo scorso weekend arriva il momento dello spoglio delle comunali nei 958 comuni che hanno votato anche per eleggere il sindaco. Terminato lo scrutinio per regionali e referendum si passa oggi alle comunali e alle regionali della Valle D’Aosta – rimaste in sospeso per la differente legge elettorale -. Cosa sta succedendo nei 15 capoluoghi di provincia che andavano al voto? LEGGI ANCHE >>> Italia Viva in Veneto è stata superata da chi vuole «verità sui vaccini» e da Rifondazione Comunista Come stanno andando gli spogli comunali ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo la tornata elettorale per il referendum – nel quale è risultato vincitore il sì – e tutti iregionaliche si sono svolte lo scorso weekend arriva il momento dello spoglio dellenei 958 comuni che hanno votato anche per eleggere il sindaco. Terminato lo scrutinio per regionali e referendum si passa oggi allee alle regionali della Valle D’Aosta – rimaste in sospeso per la differente legge elettorale -. Cosa sta succedendo nei 15diche andavano al voto? LEGGI ANCHE >>> Italia Viva in Veneto è stata superata da chi vuole «verità sui vaccini» e da Rifondazione Comunista Come stanno andando gli spogli...

patriziaprestip : “L’arena per giudicare il governo nazionale è costituita dalle elezioni parlamentari e non da quelle per elezioni r… - Agenzia_Ansa : ?? IL VOTO IN DIRETTA - AFFLUENZA (dato provvisorio) Referendum: 51,75% Regionali: 53% (si votava in 4 Regioni) Com… - you_trend : ?? La mappa dell'affluenza finale al #referendum, comune per comune Come prevedibile, l'affluenza è stata più eleva… - ImpieriFilippo : RT @SkyTG24: Elezioni #comunali a #Macerata, la mappa con i risultati aggiornati in tempo reale ?? - SkyTG24 : Elezioni #comunali a #Macerata, la mappa con i risultati aggiornati in tempo reale ?? -