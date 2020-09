Elezioni | adesso nella Lega cresce il dissenso verso Salvini Lui | “Meloni o Zaia leader? Non ho competitor interni”

(Di martedì 22 settembre 2020)dopo il flop. Lui: “Non ho” Che per Matteonon fosse un periodo semplice lo si era capito da tempo, ma i risultati delleregionali e del referendum sul taglio dei parlamentari dicono che ildellaè il grande sconfitto di questa tornata elettorale. Non soltanto perché, nelle Regioni, è arrivato un inaspettato 3-3 con il Pd (per settimaneha annunciato che avrebbe vinto 7-0), ma anche e soprattutto perchélaship del segretario leghista all’interno del centrodestra inizia a vacillare. A vantaggio di Giorgia Meloni, che ...

Le cose viste dall’esterno appaiono come dice lei. Ma se poi le analizziamo bene ci rendiamo conto che non stanno proprio così. Per spiegarlo bisogna citare fatti e nomi e la cosa diventa complessa e ...Che per Matteo Salvini non fosse un periodo semplice lo si era capito da tempo, ma i risultati delle elezioni regionali e del referendum ... che avrebbe vinto 7-0), ma anche e soprattutto perché ...