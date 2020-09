Elezioni 2020, Conte si blinda, Zingaretti evita la disfatta e canta vittoria, M5s male. È già finito il tempo di Salvini? (Di martedì 22 settembre 2020) L’analisi delle Elezioni regionali 2020. Sorride il premier Conte che blinda il governo, Zingaretti canta vittoria ma il Pd ha solo evitato la sconfitta. Election Day alle spalle è il momento di analizzare l’eredità delle Elezioni regionali del 2020 che hanno tenuto il governo con il fiato sospeso. Conte si blinda fino alla fine del mandato (o quasi) Il primo punto saliente è che Giuseppe Conte di fatto si è blindato fino alla fine del mandato (o quasi). Il Centrodestra sognava la spallata al Governo e invece si deve acContentare delle Marche e di un risultato inferiore alle aspettative ... Leggi su newsmondo (Di martedì 22 settembre 2020) L’analisi delleregionali. Sorride il premiercheil governo,ma il Pd ha soloto la sconfitta. Election Day alle spalle è il momento di analizzare l’eredità delleregionali delche hanno tenuto il governo con il fiato sospeso.sifino alla fine del mandato (o quasi) Il primo punto saliente è che Giuseppedi fatto si èto fino alla fine del mandato (o quasi). Il Centrodestra sognava la spallata al Governo e invece si deve acntare delle Marche e di un risultato inferiore alle aspettative ...

