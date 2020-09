Elettra Lamborghini sta male a pochi giorni dal matrimonio: ‘Un dolore inspiegabile’ (Di martedì 22 settembre 2020) Giornata no per Elettra Lamborghini. La cantante, prossima alle nozze con Afrojack, fa sapere sui social di non stare affatto bene. Benché pronta per un impegno lavorativo l’ereditiera ha dovuto sospendere tutto e fare ritorno a casa per motivi di salute: “Come iniziare una giornata di m***a. Trucco e parrucco, pronti a registrare ma sto male sto andando a casa” fa sapere nelle stories di Instagram. in riproduzione.... Elettra Lamborghini e la prova dell’abito da sposa con Enzo Miccio: ‘Sembri una bomboniera’ Elettra Lamborghini parla delle proprie condizioni di salute Subito dopo ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 22 settembre 2020) Giornata no per. La cantante, prossima alle nozze con Afrojack, fa sapere sui social di non stare affatto bene. Benché pronta per un impegno lavorativo l’ereditiera ha dovuto sospendere tutto e fare ritorno a casa per motivi di salute: “Come iniziare una giornata di m***a. Trucco e parrucco, pronti a registrare ma stosto andando a casa” fa sapere nelle stories di Instagram. in riproduzione....e la prova dell’abito da sposa con Enzo Miccio: ‘Sembri una bomboniera’parla delle proprie condizioni di salute Subito dopo ...

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA - stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Elettra Lamborghini costretta a letto a pochi giorni dal matrimonio:… - RVallesina : Elettra Lamborghini - Musica (E Il Resto Scompare) - stephan35om : RT @Affaritaliani: Sabrina Salerno vs Elettra Lamborghini, sfida in musica a Name That Tune - RADIOEFFEITALIA : Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA -