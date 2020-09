Elettra Lamborghini | Matrimonio Saltato? La Cantante Sta Male!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 22 settembre 2020)a rischio? L’ex giudice di The Voice of Italy si sarebbe dovuta sposare nei prossimi giorni, ma a causa di gravi problemi di salute, l’abito bianco e la marcia nuziale potrebbero essere rinviati a data da destinarsi. Ecco cos’è capitato e come sta adesso labolognese. Quelli che dovevano essere i giorni più felici per, si sono trasformati nel giro di poche ore in un incubo ad occhi aperti. Incubo che, come se non bastasse, potrebbe anche far saltare ildi! Ma cos’è capitato allabolognese? Ebbene, come spiegato dalla stessain alcune stories su ...