Elettra Lamborghini, i dolori la costringono al letto: nozze a rischio? (Di martedì 22 settembre 2020) Elettra Lamborghini, ieri, ha dovuto interrompere i suoi lavori perché colpita d aforti dolori che non le permettevano di stare in piedi. Elettra Lamborghini, Fonte foto: Instagram (@ ElettramiuraLamborghini)Come è noto la bella cantante tra qualche giorno sposerà Afrojack, il cantante e produttore statunitense. I due è da diversi anni che stanno insieme ed Elettra è sempre più innamorata del suo "maschione" – come lo chiama lei – e alla proposta di matrimonio non ha potuto dire di no. Di sicuro il matrimonio sarà l'evento dell'anno, almeno per i suoi fan che non vedono l'ora di vedere che vestito ha scelto la Lamborghini per uno ...

