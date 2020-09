Elettra Lamborghini costretta al letto a pochi giorni dal matrimonio: nozze a rischio? (Di martedì 22 settembre 2020) Il matrimonio di Elettra Miura Lamborghini sembra essere l’evento più atteso dell’anno. I rumors ed i pettegolezzi vari sono al centro dell’atmosfera prematrimoniale. La cantante, però, sembra aver racchiuso ogni dettaglio in uno scrigno segreto. La voglia di vivere questo giorno nella totale intimità è il motivo fondamentale per cui la giovane non ha lasciato trapelare alcunché. E soprattutto non ha lasciato dichiarazioni . Ma ecco che a poche ore dal matrimonio la bella Bolognese ha comunicato ai suoi fans : “sto malissimo” . “ Non ho la febbre, prima che incomincino ad inventare cose, ma è il mio solito problema ai reni che dopo mesi è ritornato. Pensavo fosse solo un brutto ricordo e che fossi invincibile ed invece non è ... Leggi su controcopertina (Di martedì 22 settembre 2020) IldiMiurasembra essere l’evento più atteso dell’anno. I rumors ed i pettegolezzi vari sono al centro dell’atmosfera prematrimoniale. La cantante, però, sembra aver racchiuso ogni dettaglio in uno scrigno segreto. La voglia di vivere questo giorno nella totale intimità è il motivo fondamentale per cui la giovane non ha lasciato trapelare alcunché. E soprattutto non ha lasciato dichiarazioni . Ma ecco che a poche ore dalla bella Bolognese ha comunicato ai suoi fans : “sto malissimo” . “ Non ho la febbre, prima che incomincino ad inventare cose, ma è il mio solito problema ai reni che dopo mesi è ritornato. Pensavo fosse solo un brutto ricordo e che fossi invincibile ed invece non è ...

RVallesina : Elettra Lamborghini - Musica (E Il Resto Scompare) - stephan35om : RT @Affaritaliani: Sabrina Salerno vs Elettra Lamborghini, sfida in musica a Name That Tune - RADIOEFFEITALIA : Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA - radiolisola : #NowPlaying: Tinie, Elettra Lamborghini - Whoppa (feat. Elettra Lamborghini) - zazoomblog : Elettra Lamborghini sta male a pochi giorni dal matrimonio: “Sto a letto” - #Elettra #Lamborghini #pochi #giorni -