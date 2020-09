Elettra Lamborghini a pochi giorni dalle nozze è a letto lo sposo cade dalle scale (Di martedì 22 settembre 2020) Elettra Lamborghini sabato prossimo sposerà Afrojack, ma ora ha un dolore ai reni che la costringe a letto. In serata va meglio e spiega ai follower: “Adesso cammino”. “Come iniziare una giornata di m…. Trucco e parrucco pronti per registrare, ma sto male e sto tornando a casa”. Ma se la Lamborghini si rimette in piedi, il futuro sposo Afrojack scrive su “Instagram” di essere caduto dalle scale… Per chi pensa subito ai sintomi del Covid, la Lamborghini in una storia scrive e spiega: “Non è febbre prima che si inventino cose, è il mio solito problema ai reni e stranamente dopo mesi mi è tornato. Pensavo fosse solo un brutto ricordo e che fossi invincibile ... Leggi su people24.myblog (Di martedì 22 settembre 2020)sabato prossimo sposerà Afrojack, ma ora ha un dolore ai reni che la costringe a. In serata va meglio e spiega ai follower: “Adesso cammino”. “Come iniziare una giornata di m…. Trucco e parrucco pronti per registrare, ma sto male e sto tornando a casa”. Ma se lasi rimette in piedi, il futuroAfrojack scrive su “Instagram” di essere caduto… Per chi pensa subito ai sintomi del Covid, lain una storia scrive e spiega: “Non è febbre prima che si inventino cose, è il mio solito problema ai reni e stranamente dopo mesi mi è tornato. Pensavo fosse solo un brutto ricordo e che fossi invincibile ...

Radio_Manbassa : GIUSY FERRERI E ELETTRA LAMBORGHINI - LA ISLA - zazoomblog : Elettra Lamborghini sta male Non riesce ad alzarsi dal letto Piegata in due dal dolore - #Elettra #Lamborghini… - Teo41260848 : RT @Affaritaliani: Sabrina Salerno vs Elettra Lamborghini, sfida in musica a Name That Tune - radiofmfaleria : Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini - LA ISLA - Blackhero83 : RT @Affaritaliani: Sabrina Salerno vs Elettra Lamborghini, sfida in musica a Name That Tune -