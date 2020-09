Eleonora Boi e Danilo Gallinari presto genitori: l’annuncio su Instagram (Di martedì 22 settembre 2020) Eleonora Boi e Danilo Gallinari stanno per diventare genitori. L’annuncio del lieto evento è stato dato via social dalla giornalista sarda, classe 1986. Nella foto che Eleonora Boi ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove è seguita da oltre 780mila persone, si vedono lei e Gallinari sorridenti. La Boi, che ha una laurea in Scienze Politiche e un passato da Miss, indossa un abito smanicato arancione. I capelli neri lunghi che le accarezzano le spalle, la giornalista sfoggia un meraviglioso pancione, dal quale si evince che la gravidanza è iniziata da tempo. Gallinari, che ha spento 32 candeline lo scorso 8 agosto, abbraccia raggiante la fidanzata. La giornalista sarda, che ha iniziato il suo cammino nel mondo ... Leggi su dilei (Di martedì 22 settembre 2020)Boi estanno per diventare. L’annuncio del lieto evento è stato dato via social dalla giornalista sarda, classe 1986. Nella foto cheBoi ha pubblicato sul suo profilo, dove è seguita da oltre 780mila persone, si vedono lei esorridenti. La Boi, che ha una laurea in Scienze Politiche e un passato da Miss, indossa un abito smanicato arancione. I capelli neri lunghi che le accarezzano le spalle, la giornalista sfoggia un meraviglioso pancione, dal quale si evince che la gravidanza è iniziata da tempo., che ha spento 32 candeline lo scorso 8 agosto, abbraccia raggiante la fidanzata. La giornalista sarda, che ha iniziato il suo cammino nel mondo ...

SkySportNBA : NBA, Danilo Gallinari diventa papà: arriva l'annuncio (via social) della fidanzata #SkyNBA #NBA @gallinari8888 - 361_magazine : #DanuloGallinari e #EleonoraBoi presto genitori - 5fuori : In mezzo alle finali di Conference...un po' di gossip. O meglio, spazio ad una lieta notizia: Eleonora Boi, compagn… - MarcoRe91096709 : @Tiki_Taka_real Perché non fate lavorare giornaliste sportive come Sarah Castellana e Eleonora Boi.... invece di pr… - LoogX17 : @Italbasket @gallinari8888 @Eleonora_Boi Buzzer beater del gallo -