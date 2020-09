eFootball PES 2021 Season Update: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di martedì 22 settembre 2020) PES 2021 è arrivato sul mercato, ma non è ciò al quale siete sempre stati abituati fino ad ora. Konami quest’anno ha optato per il Season Update, creando non poca confusione tra i giocatori. E’ un nuovo titolo o un semplice aggiornamento di PES 2020? Scopritelo con la nostra Recensione di eFootball PES 2021 Season Update. Quest’anno Konami a causa dell’emergenza COVID-19 si è vista costretta a rivedere i suoi piani, sopratutto considerando che il FOX Engine è prossimo al pensionamento. Con il debutto dell’Unreal Engine 5 per il 2021, Konami ha deciso di far uscire il proprio motore grafico di scena, sfruttandolo per l’ultima volta nel suo titolo calcistico. ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 22 settembre 2020) PESè arrivato sul mercato, ma non è ciò al quale siete sempre stati abituati fino ad ora. Konami quest’anno ha optato per il, creando non poca confusione tra i giocatori. E’ un nuovo titolo o un semplice aggiornamento di PES 2020? Scopritelo con la nostradiPES. Quest’anno Konami a causa dell’emergenza COVID-19 si è vista costretta a rivedere i suoi piani, sopratutto considerando che il FOX Engine è prossimo al pensionamento. Con il debutto dell’Unreal Engine 5 per il, Konami ha deciso di far uscire il proprio motore grafico di scena, sfruttandolo per l’ultima volta nel suo titolo calcistico. ...

