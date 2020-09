Effetto Covid: cambia la mappa dell'immobiliare di lusso (Di martedì 22 settembre 2020) L'Effetto Covid si fa sentire anche nel settore immobiliare. cambia la domanda e si modifica l'offerta con una maggiore attenzione della clientela verso l'acquisto di immobili più ampi del consueto dove poter sfruttare le possibilità date dallo smart working e spazi esterni in grado di offrire spiragli d'aria e di verde in caso di lockdown.Nuove tendenze per l'immobiliare di lussoLa tendenza è generalizzata, ma si fa sentire maggiormente nel settore del lusso e del prime come sottolinea nel suo report periodico Engel & Völkers, Gruppo leader nel settore dell'immobiliare del pregio. Nel primo semestre 2020 dai dati elaborati in collaborazione di Nomisma emerge che oltre al trend ... Leggi su panorama (Di martedì 22 settembre 2020) L'si fa sentire anche nel settorela domanda e si modifica l'offerta con una maggiore attenzionea clientela verso l'acquisto di immobili più ampi del consueto dove poter sfruttare le possibilità date dallo smart working e spazi esterni in grado di offrire spiragli d'aria e di verde in caso di lockdown.Nuove tendenze per l'diLa tendenza è generalizzata, ma si fa sentire maggiormente nel settore dele del prime come sottolinea nel suo report periodico Engel & Völkers, Gruppo leader nel settoredel pregio. Nel primo semestre 2020 dai dati elaborati in collaborazione di Nomisma emerge che oltre al trend ...

BentivogliMarco : Nella correlazione causa/effetto ad esempio l'Iran ha 23.000 morti per #Covid e neanche un antenna #5G. Ormai sia… - Agenzia_Ansa : Effetto #Covid_19 sulle #Regionali, in varie regioni si registra la fuga di scrutatori. A #Bari da forfait il 67% d… - CottarelliCPI : Il 'Green Stimulus Index' misura l'impatto ambientale dei programmi di rilancio in risposta all'epidemia di Coronav… - valentinadigrav : RT @repubblica: Effetto Covid, le auto lasciano le città - cristinamacca : RT @cristinasimone: Sull’effetto Covid nelle aziende: “l’imprenditore sa che non può fregarsene di quello che accade nel mondo. Perché da q… -