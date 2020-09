È morto nella notte Fulvio Fragalà, il papà del nostro direttore. Una vita all’insegna dei valori tradizionali (Di martedì 22 settembre 2020) È morto nella notte Fulvio Fragalà, il papà del nostro direttore. Nato a Napoli l’8 novembre 1932, si è spento serenamente durante la notte a Fidenza, raggiungendo in cielo la sua adorata moglie Nietta. Addio a Fulvio Fragalà, il papà del nostro direttore Un amore, il loro, nato quando avevano rispettivamente 17 e 14 anni, sin dai tempi del liceo classico “Sannazaro” e “G. B. Vico”. Fedeli entrambi ai propri ideali, che hanno cementato la loro unione, Fulvio e Nietta hanno trasmesso valori e princìpi ai figli Girolamo e Cinzia, ma mai con una interpretazione scontata. Anzi, sempre in modo controcorrente ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 settembre 2020) ÈFragalà, il papà del. Nato a Napoli l’8 novembre 1932, si è spento serenamente durante laa Fidenza, raggiungendo in cielo la sua adorata moglie Nietta. Addio aFragalà, il papà delUn amore, il loro, nato quando avevano rispettivamente 17 e 14 anni, sin dai tempi del liceo classico “Sannazaro” e “G. B. Vico”. Fedeli entrambi ai propri ideali, che hanno cementato la loro unione,e Nietta hanno trasmessoe princìpi ai figli Girolamo e Cinzia, ma mai con una interpretazione scontata. Anzi, sempre in modo controcorrente ...

Ettore_Rosato : Rosario #Livatino era un giudice giovane, bravo e determinato che, 30 anni fa, è stato ucciso dalla mafia a soli 38… - vaticannews_it : #15settembre #diocesidicomo: 'Era un uomo e un prete felice perchè aveva scoperto che seguire Gesù era incontrarlo… - SecolodItalia1 : È morto nella notte Fulvio Fragalà, il papà del nostro direttore. Una vita all’insegna dei valori tradizionali - SoniaVigoson : @red_quark @RFeragalli Purtroppo è vero, nonni materni veneti, il nonno morto nella guerra d’Africa per seguire que… - pinocerboni : RT @GinevraCardinal: 'Non posso commentarti i selfie altrimenti mi danno del morto di figa'. 'Non ti RT le foto con i libri altrimenti mi d… -

Ultime Notizie dalla rete : morto nella Speleologo morto nella grotta, la Procura apre un'inchiesta RiminiToday Covid, metà Francia è zona rossa: tamponi a chi arriva in Italia da Parigi e dalle aree a rischio

Solo i due scienziati senza i ministri: «Si sta andando nella direzione sbagliata e siamo a un punto critico della pandemia. A ottobre potremmo arrivare a 50 mila contagi al giorno e 200 morti se il ...

Ciclista morto sul Monte Orfano, un automobilista è indagato

La tragedia che si è consumata domenica sul Monte Orfano e che ha visto un uomo di 44 anni di Telgate perdere la vita in una rovinosa caduta in bicicletta ha un infelice seguito. Un automobilista avre ...

Solo i due scienziati senza i ministri: «Si sta andando nella direzione sbagliata e siamo a un punto critico della pandemia. A ottobre potremmo arrivare a 50 mila contagi al giorno e 200 morti se il ...La tragedia che si è consumata domenica sul Monte Orfano e che ha visto un uomo di 44 anni di Telgate perdere la vita in una rovinosa caduta in bicicletta ha un infelice seguito. Un automobilista avre ...