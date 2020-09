È già tempo di pensare alla sfida per le comunali del 2021 (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - Passati il referendum e le regionali la partita elettorale del prossimo anno è quella dei grandi Comuni: nella primavera 2021 - Covid permettendo - andranno al voto per scegliere i sindaci Roma, Torino, Milano, Bologna e Napoli. Città oggi governate dal M5s, dal Pd e da una coalizione civica di sinistra nel capoluogo partenopeo. Nella Capitale si gioca la partita più importante, perché riguarda da vicino la tenuta dell'intesa M5s-Pd che sostiene il governo di Giuseppe Conte. Virginia Raggi, dopo un mandato difficile, è già in campo da oltre un mese per tentare il bis puntando sui temi della legalità e di una maggiore inclusione delle periferie, per attrarre consensi anche a sinistra. La sindaca però deve fare i conti con le fibrillazioni interne al M5s capitolino, con ... Leggi su agi (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - Passati il referendum e le regionali la partita elettorale del prossimo anno è quella dei grandi Comuni: nella primavera- Covid permettendo - andranno al voto per scegliere i sindaci Roma, Torino, Milano, Bologna e Napoli. Città oggi governate dal M5s, dal Pd e da una coalizione civica di sinistra nel capoluogo partenopeo. Nella Capitale si gioca la partita più importante, perché riguarda da vicino la tenuta dell'intesa M5s-Pd che sostiene il governo di Giuseppe Conte. Virginia Raggi, dopo un mandato difficile, è già in campo da oltre un mese per tentare il bis puntando sui temi della legalità e di una maggiore inclusione delle periferie, per attrarre consensi anche a sinistra. La sindaca però deve fare i conti con le fibrillazioni interne al M5s capitolino, con ...

AMorelliMilano : Amici, avete già votato? Forza, c'è tempo fino alle 15!! Portiamo il cambiamento anche in Toscana!!… - pietroraffa : ??Alle Regionali del 2015 l'#affluenza in Toscana fu del 48,28%. Alle 23 di ieri sera era già del 45,89%. E c'è anco… - Corriere : Centinaia di balene spiaggiate in una baia: corsa contro il tempo per salvarle, già 90 sono morte - jerrylor : @arbitromirko Che senso avrebbe avuto aggiustare un esame per la cittadinanza quando già sapevano che non sarebbe mai arrivata in tempo? - LukeFenek : Quindi qualcuno ha avvisato la Juventus, gia complice ad aver fatto tutta questa faccenda, degli intercettazioni da… -

Ultime Notizie dalla rete : già tempo Meloni: «Con noi 15 regioni e FdI cresce ovunque. Il governo non è più forte. Ora no al proporzionale» Corriere della Sera