Dzeko Juventus, la rivelazione: “L’arrivo di Morata non esclude il bosniaco” (Di martedì 22 settembre 2020) Dzeko Juventus – In queste calde ora di calciomercato, l’asse Roma-Napoli-Torino rappresenta sicuramente un crocevia fondamentale per le trattative del campionato nostrano. Basta pensare che l’accordo tra Dzeko e il club bianconero era stato raggiunto sulla base di un triennale da 7,5 milioni di euro a stagione. Anche tra la Roma e la Juve era tutto fatto, con i Campioni d’Italia che si sarebbero impegnati a versare circa 15 milioni di euro nelle casse capitoline. Poi l’improvviso stop, che ha spinto Paratici a virare con decisione su Morata, trovando in poche ore l’intesa con l‘Atletico: sarà un prestito con diritto di riscatto fissato tra due anni a circa 45 milioni. Ma la telenovela potrebbe non essere finita ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 22 settembre 2020)– In queste calde ora di calciomercato, l’asse Roma-Napoli-Torino rappresenta sicuramente un crocevia fondamentale per le trattative del campionato nostrano. Basta pensare che l’accordo trae il club bianconero era stato raggiunto sulla base di un triennale da 7,5 milioni di euro a stagione. Anche tra la Roma e la Juve era tutto fatto, con i Campioni d’Italia che si sarebbero impegnati a versare circa 15 milioni di euro nelle casse capitoline. Poi l’improvviso stop, che ha spinto Paratici a virare con decisione su, trovando in poche ore l’intesa con l‘Atletico: sarà un prestito con diritto di riscatto fissato tra due anni a circa 45 milioni. Ma la telenovela potrebbe non essere finita ...

romeoagresti : La #Juventus ha deciso di non aspettare più la fase di stanca #Dzeko-#Milik. Avanti tutta su #Morata, alla ricerca… - mirkocalemme : #Roma e #Napoli hanno tentato di riaprire in extremis l'affare #Dzeko - #Milik, ma la #Juventus ha scelto #Morata :… - SkySport : Dzeko resta alla Roma: finita la telenovela di calciomercato. Titolare contro la Juve - GianmarcoGio : Domenica sera #Dzeko sarà in campo con la #Roma, da capitano, contro la #Juventus. Strano il calcio ed il… - OperaFisista : Pare eccessivo, come dice l'articolo, che Dzeko abbia 'fortemente voluto' la Juventus. Anche perché si sa che il bo… -