Dramma nel mondo del calcio, tragedia familiare per un giocatore: il cognato si è suicidato (Di martedì 22 settembre 2020) Si è verificata una vera e propria tragedia nel mondo del calcio. Dramma per il centrocampista dell’Everton e della nazionale islandese Gylfi Sigurdsson. Il giovanissimo cognato Maximilian Helgi Ivarsson è morto per le gravi conseguenze di un colpo di pistola esplosa da un fucile, lo sparo è partito accidentalmente. Il bambino aveva trovato l’arma in un armadio chiuso a chiave, poi il fatale episodio. E’ quanto riporta la stampa inglese. Il calciatore è sotto shock, perché legatissimo al piccolo Maximilian. Sulla vicenda sta indagando la polizia britannica. Era un grande appassionato di sport e di karate, la famiglia Sigurdsson ha commentato in modo commovente: “era il nostro bellissimo fratellino con grandi occhi gentili. La prima parola ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) Si è verificata una vera e proprianeldelper il centrocampista dell’Everton e della nazionale islandese Gylfi Sigurdsson. Il giovanissimoMaximilian Helgi Ivarsson è morto per le gravi conseguenze di un colpo di pistola esplosa da un fucile, lo sparo è partito accidentalmente. Il bambino aveva trovato l’arma in un armadio chiuso a chiave, poi il fatale episodio. E’ quanto riporta la stampa inglese. Il calciatore è sotto shock, perché legatissimo al piccolo Maximilian. Sulla vicenda sta indagando la polizia britannica. Era un grande appassionato di sport e di karate, la famiglia Sigurdsson ha commentato in modo commovente: “era il nostro bellissimo fratellino con grandi occhi gentili. La prima parola ...

MonicaCirinna : Dramma nel dramma a #Caivano. Risposta a #omotransfobia è culturale. E inizia dalle parole. Mi rivolgo ai media: no… - CalcioWeb : Dramma nel mondo del calcio, tragedia familiare per un giocatore: il cognato si è suicidato - - Massross : @petunianelsole spero qualcuno, in giro per Italia, raccolga queste perle (pur nel dramma complessivo), che potrebb… - Agendadonne : Operaio uccide il figlio di undici anni e poi si spara: dramma nel Torinese - s_srnt : @luciAMftdt Ecco, altro aspetto da considerare ma penso sia uno dei meno importanti considerando i contenuti che gi… -