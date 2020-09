Donne. Campidoglio, al via bando artistico per campagna contro la violenza (Di martedì 22 settembre 2020) L’opera vincitrice sarà l’immagine-guida per le iniziative in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne 2020. Per partecipare c’è tempo fino al 15 ottobre. Comunicare la concreta possibilità del superamento della condizione di violenza contro le Donne. Con questo obiettivo Roma Capitale, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, ha ideato la campagna di comunicazione “Manifesti d’artista. 1522 – Roma per le Donne”: l’immagine-guida dell’intera iniziativa sarà selezionata attraverso un bando rivolto agli artisti della città ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 settembre 2020) L’opera vincitrice sarà l’immagine-guida per le iniziative in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione dellale2020. Per partecipare c’è tempo fino al 15 ottobre. Comunicare la concreta possibilità del superamento della condizione dile. Con questo obiettivo Roma Capitale, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, ha ideato ladi comunicazione “Manifesti d’artista. 1522 – Roma per le”: l’immagine-guida dell’intera iniziativa sarà selezionata attraverso unrivolto agli artisti della città ...

bsbasso : RT @pin_klo: Casa delle Donne, per salvarla raccolti 300mila euro. Ma il Campidoglio alza il debito. - Adrianaaaaaaaa : RT @pin_klo: Casa delle Donne, per salvarla raccolti 300mila euro. Ma il Campidoglio alza il debito. - PornoNoblogs : RT @pin_klo: Casa delle Donne, per salvarla raccolti 300mila euro. Ma il Campidoglio alza il debito. - LCignala : RT @pin_klo: Casa delle Donne, per salvarla raccolti 300mila euro. Ma il Campidoglio alza il debito. - woman_what : RT @pin_klo: Casa delle Donne, per salvarla raccolti 300mila euro. Ma il Campidoglio alza il debito. -

Ultime Notizie dalla rete : Donne Campidoglio Donne. Campidoglio, al via bando artistico per campagna contro la violenza RomaDailyNews Casa delle Donne, per salvarla raccolti 300mila euro. Ma il Campidoglio alza il debito

Hanno raccolto trecentomila euro e sono pronte ad offrirli da subito uno sull’altro al Campidoglio come transazione per gli affitti ancora da pagare, ma la risposta è solo la comunicazione di un aumen ...

Laura Biagiotti arruola gli artigiani del Lazio

Roman Renaissance. Due sole parole, il titolo dell'ultima sfilata, per esprimere molto di più: l’identità di una casa di moda romana, Laura Biagiotti, il legame con il territorio, il rinascimento come ...

Hanno raccolto trecentomila euro e sono pronte ad offrirli da subito uno sull’altro al Campidoglio come transazione per gli affitti ancora da pagare, ma la risposta è solo la comunicazione di un aumen ...Roman Renaissance. Due sole parole, il titolo dell'ultima sfilata, per esprimere molto di più: l’identità di una casa di moda romana, Laura Biagiotti, il legame con il territorio, il rinascimento come ...