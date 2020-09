Donald Trump attacca ancora la Cina: “Sono stati loro” (Di martedì 22 settembre 2020) Donald Trump attacca ancora la Cina parlando all’Assemblea dell’Onu: il virus è arrivato da là, sono sicuramente colpevoli L’Assemblea generale dell’Onu è diventata l’occasione per un nuovo attacco da parte… L'articolo Donald Trump attacca ancora la Cina: “Sono stati loro” proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 22 settembre 2020)laparlando all’Assemblea dell’Onu: il virus è arrivato da là, sono sicuramente colpevoli L’Assemblea generale dell’Onu è diventata l’occasione per un nuovo attacco da parte… L'articolola: “Sonoloro” proviene da .

"Dobbiamo rendere responsabile la Cina "che ha diffuso questa piaga nel mondo": lo ha detto Donald Trump davanti all'Onu e parlando di 'China virus' e di 'nemico invisibile'. Lo ha detto il presidente ...

Mitt Romney non ostacolerà Trump: "Voterò per il nuovo giudice della Corte Suprema"

Lu è un fiero avversario di Trump, ma questa volta non farà mancare il suo voto alla porcata presiudenziale: si avvicina per Donald Trump ed i repubblicani l'obiettivo di avere un sesto giudice della ...

