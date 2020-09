Disfatta Renzi: Italia Viva è già morta? (Di martedì 22 settembre 2020) Elezioni, finisce 3 a 3: la Lega non sfonda in Toscana che resta 'rossa' come la Puglia. Zaia e De Luca a valanga 22 settembre 2020 Italia 'Viva'? Mica tanto... Il progetto di Matteo Renzi sembra ... Leggi su today (Di martedì 22 settembre 2020) Elezioni, finisce 3 a 3: la Lega non sfonda in Toscana che resta 'rossa' come la Puglia. Zaia e De Luca a valanga 22 settembre 2020'? Mica tanto... Il progetto di Matteosembra ...

Italia_Notizie : Regionali, la disfatta di Italia viva? Per Renzi non c’è: “Bella vittoria, siamo stati determinanti” - clikservernet : Regionali, la disfatta di Italia viva? Per Renzi non c’è: “Bella vittoria, siamo stati determinanti” - Noovyis : (Regionali, la disfatta di Italia viva? Per Renzi non c’è: “Bella vittoria, siamo stati determinanti”) Playhitmusi… - MPenikas : FQ: Regionali, la disfatta di Italia viva? Per Renzi non c’è: “Bella vittoria, siamo stati determinanti”… - fattoquotidiano : Regionali, la disfatta di Italia viva? Per Renzi non c’è: “Bella vittoria, siamo stati determinanti” -