Disconnessi on the road: Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi alla scoperta dell’Italia (Di martedì 22 settembre 2020) Disconnettersi dalla routine quotidiana per mettersi in viaggio alla scoperta di tanti angoli di paradiso, tutti targati Italia. È quanto faranno Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi in “Disconnessi On The road”, il diario di viaggio che, nel corso di cinque appuntamenti settimanali, racconterà il tour in Italia dei tre amici. Il programma andrà in onda a partire da mercoledì 23 settembre, in seconda serata su Italia 1. Sponsor del programma la birra Corona, che dichiara l’intenzione di “invitare le persone ad abbandonare anche solo per poco la loro vita quotidiana per trovare attimi di serenità e felicità, cercando di stare ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 22 settembre 2020) Disconnettersi droutine quotidiana per mettersi in viaggiodi tanti angoli di paradiso, tutti targati Italia. È quanto farannoDiin “On The”, il diario di viaggio che, nel corso di cinque appuntamenti settimanali, racconterà il tour in Italia dei tre amici. Il programma andrà in onda a partire da mercoledì 23 settembre, in seconda serata su Italia 1. Sponsor del programma la birra Corona, che dichiara l’intenzione di “invitare le persone ad abbandonare anche solo per poco la loro vita quotidiana per trovare attimi di serenità e felicità, cercando di stare ...

VanityFairIt : Impegnato per il quinto anno tra le file di «Forum», Paolo Ciavarro è pronto a imbarcarsi in una nuova avventura, «… - zazoomblog : Paolo Ciavarro Paola Di Benedetto e Giulia Salemi sono Disconnessi On The Road - #Paolo #Ciavarro #Paola… - veracegossip : Domani in seconda serata Italia1 parte Disconnessi on the road ???? conducono @GiuliaSalemi93 @paulciav e @paodbreal… - Valenti42378765 : -1 a ??Disconnessi on the road in seconda serata Italia 1 conducono @GiuliaSalemi93 @paulciav e Paoladibenedetto ????… - Cele_5sos : RT @VanityFairIt: Impegnato per il quinto anno tra le file di «Forum», Paolo Ciavarro è pronto a imbarcarsi in una nuova avventura, «Discon… -

Ultime Notizie dalla rete : Disconnessi the Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi sono "Disconnessi On The Road" TGCOM Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi sono "Disconnessi On The Road"

Ci sono dei posti in Italia tutti da scoprire, angoli di paradiso a pochi passi da casa in cui ritrovare un momento di relax, da soli o con gli amici. "Disconnessi On The Road" è il diario di viaggio ...

Disconnessi On The Road: Il viaggio di Corona in Italia alla scoperta degli angoli di paradiso più belli

Ci sono dei posti in Italia tutti da scoprire, veri e propri angoli di paradiso a pochi passi da casa in cui ritrovare quotidianamente un momento di relax capace di riconciliarci con tutto, da soli o ...

Ci sono dei posti in Italia tutti da scoprire, angoli di paradiso a pochi passi da casa in cui ritrovare un momento di relax, da soli o con gli amici. "Disconnessi On The Road" è il diario di viaggio ...Ci sono dei posti in Italia tutti da scoprire, veri e propri angoli di paradiso a pochi passi da casa in cui ritrovare quotidianamente un momento di relax capace di riconciliarci con tutto, da soli o ...