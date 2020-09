Diletta Leotta inedita su Daniele Scardina e Ibrahimovic: la verità sul gossip dell’estate (Di martedì 22 settembre 2020) Diletta Leotta ancora una volta al centro del gossip. La giornalista si è raccontata in un’intervista esclusiva e ha svelato retroscena inediti sulla sua vita da single. L’affascinante showgirl ha parlato per la prima volta al settimanale “Chi” del suo legame con l’ex fidanzato Daniele Scardina. Diletta Leotta inedita: le parole sull’ex Daniele Scardina che chiama “il mio amore” “Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo. Perché ho descritto nel mio libro Toretto come ‘il mio amore’ nonostante fra noi sia finita? Quando ho iniziato a scrivere il libro (“Scegli di sorridere“ndr) stavamo ancora insieme ... Leggi su urbanpost (Di martedì 22 settembre 2020)ancora una volta al centro del. La giornalista si è raccontata in un’intervista esclusiva e ha svelato retroscena inediti sulla sua vita da single. L’affascinante showgirl ha parlato per la prima volta al settimanale “Chi” del suo legame con l’ex fidanzato: le parole sull’exche chiama “il mio amore” “Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo. Perché ho descritto nel mio libro Toretto come ‘il mio amore’ nonostante fra noi sia finita? Quando ho iniziato a scrivere il libro (“Scegli di sorridere“ndr) stavamo ancora insieme ...

AleBargione : @paolaferrari_og @Raiofficialnews Ma non si vergogna un minimo? Diletta sarà pure bellissima ma è più brava di voi… - alex_asr : @cmdotcom Spero ci siano Molte.. ' Figure ' .. #Dilettaleotta #Diletta #Leotta #22settembre #UltimOra - 100kgdicaos : Paola Ferrari dà della Barbie a Diletta Leotta. Quant'è brutta l'invidia delle vecchie per le giovani. - donatellabrusch : RT @DonyLove: La PLASTICOTTA......subito @emastokholma la difende....”Diletta Leotta è preparata..” ???????????????? ma per favore..... #lavitaindi… - DonyLove : La PLASTICOTTA......subito @emastokholma la difende....”Diletta Leotta è preparata..” ???????????????? ma per favore..... #lavitaindiretta -