Dietrofront Premier | bloccato il ritorno dei tifosi negli stadi

Leggi su itasportpress

(Di martedì 22 settembre 2020) Ilalloo per iinglesi rimane ancora un miraggio. In Inghilterra il trend dei contagi è tornato a salire in maniera vertiginosa e gli ultimi dati parlano di 4.368 nuovi contagi. Per questo motivo ilJohnson starebbe pensando ad un nuovo lockdown, per scongiurare un peggioramento della situazione.INGHILTERRA, GLIRIMANGONO CHIUSIcaption id="attachment 1020323" align="alignnone" width="300"League ball (Getty Images)/captionLo stesso Johnson nel corso del suo intervento ha poi annunciato che il piano di rientro deiagliè temporaneamente: "Dobbiamo riconoscere che il diffondersi del virus minaccia le nostre capacità nel riaprire conferenze ...