Di Battista | Le regionali? La più grande sconfitta nella storia M5s Ora nuova agenda per uscire dal buio

Le regionali? "La più grande sconfitta nella storia del Movimento 5 stelle". Non ha dubbi Alessandro Di Battista, che in una diretta Facebook dice: "Per il M5S non è una questione di nomi, ma di identità e di comunità. Abbiamo perso non solo i voti, ma gli attivisti. Senza di loro non resta niente".E ancora: "Oggi non dobbiamo parlare di leadership o alleanze, servono gli Stati generali, serve una nuova agenda per uscire dal buio e ricostruire una comunità", ha aggiunto. "Abbiamo perso dovunque, abbiamo perso da soli e in alleanze".Sul vertice continua: "Potremmo mettere anche De Gaulle alle guida del M5S, non ...

"Io credo che sia stata la più grande sconfitta della storia del Movimento 5 Stelle". Lo dice sulle regionali Alessandro Di Battista in una diretta Fb. "Abbiamo perso ovunque, sia che andassimo da ...

Vincono voto utile e liste dei Presidenti. Pd primo partito in Toscana e anche altrove. Male l’M5s ma mai quanto Iv e FI.

Doveva finire, almeno, 4 a 2 per il centrodestra, ma per settimane si è temuto il 5 a 1, sempre per il centrodestra, Toscana inclusa, e Salvini si era abbandonato alle speranze profetizzando persino u ...

