Di Battista | invidioso di Di Maio | accusa i vertici del M5s | ' In Puglia peggiore sconfitta della nostra storia'

"È la più grande sconfitta della storia del Movimento": Alessandro Di Battista è lapidario nel suo commento alla sconfitta in Puglia e perpetua la polemica contro i vertici del M5s.

Di Battista non risparmia nessuno, né Di Maio né la dirigenza di Crimi, perché al globetrotter pentastellato l'alleanza con il Pd continua a non andare giù, né riesce ad accettare il successo del Sì ...

