Deutsche Bank |  pianifica riduzione rete filiali

(Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – Lachiuderà in Germania oltre 100, più di un quinto del totale. La conferma alle indiscrezioni circolate in precedenza è arrivata dal portavoce dell’istituto di credito, secondo quanto riferiesce Dpa. “Stiamo pianificando di ridurre velocemente ladellenel prossimo anno possibilmente per arrivare all’obiettivo di 400”. La decisione sarebbe arrivata in seguito alle valutazioni sui cambiamenti in atto nel post-Covid: risparmiare sui costi di gestione e incrementare i servizi online sono adesso le priorità. Lo scorso anno l’istituto tedesco aveva 511nel paese.