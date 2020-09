Destiny 2 | Oltre la Luce in un nuovo trailer che ci porta alla scoperta della luna ghiacciata Europa

(Di martedì 22 settembre 2020) Bungie ha lanciato undi2:lache ha come oggetto l'esplorazione diè la nuova destinazioneprossima espansione: i guardiani potranno visitare il luogo di nascita degli exo e dare la caccia a un impero oscuro in costante crescita.è unae desolata piena di segreti nascosti. I guardiani dovranno cercare la tecnologia dell'Età dell'Oro sotto la gelida superficie di questo satellite.Leggi altro...

IGNitalia : Con la nuova espansione di #Destiny2, Bungie renderà gli Spettri molto più personalizzabili al fine di offrire ulte… - GrayTheNineLive : @maguzzolo Bungie é davvero talentuosa, e secondo me Ms ha visto a cosa stanno lavorando dopo Destiny ( Destiny ora… - PlanetR7_ : Microsoft ha provato ad acquisire Bungie in passato? @IGNitalia - IGNitalia : Stando ad alcune voci, Microsoft avrebbe tentato più volte di acquisire Bungie e riportare lo studio autore di Halo… -

Ultime Notizie dalla rete : Destiny Oltre

Everyeye Videogiochi

In un articolo dedicato a Destiny 2: Oltre la Luce pubblicato su Xbox Wire, infatti, si legge: "Destiny 2: Oltre la Luce è ora disponibile per i preorder e arriverà su Xbox One Series X ...Tramite il consueto Settimanale di casa Bungie, il team di sviluppo statunitense ha presentato una delle novità in arrivo con Destiny 2: Oltre la Luce, ovvero la personalizzazione totale degli spettri ...