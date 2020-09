Demon’s Souls, il primo gameplay dell’esclusiva PS5 – VIDEO (Di martedì 22 settembre 2020) Sony ha rilasciato il primo gameplay del prossimo remake di Demon’s Souls di Bluepoint Games. Il VIDEO è stato rilasciato come parte dell’evento per PlayStation 5 – ma il trailer originale è stato rimosso a causa di un apparente errore. Affermava che il gioco sarebbe arrivato anche su PC, ma Sony sembra pensarla diversamente. Demon’s Souls è un remake del gioco originale dello studio che ha lavorato anche al remake per PS4 di Shadow of The Colossus. Il VIDEO del gameplay presenta un incontro con il demone Vanguard, una delle prime grandi sfide che i giocatori incontreranno. “Per noi è stato essenziale ricreare Demon’s Souls in modo tale che i fan di lunga data siano trasportati nella ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 22 settembre 2020) Sony ha rilasciato ildel prossimo remake di Demon’sdi Bluepoint Games. Ilè stato rilasciato come parte dell’evento per PlayStation 5 – ma il trailer originale è stato rimosso a causa di un apparente errore. Affermava che il gioco sarebbe arrivato anche su PC, ma Sony sembra pensarla diversamente. Demon’sè un remake del gioco originale dello studio che ha lavorato anche al remake per PS4 di Shadow of The Colossus. Ildelpresenta un incontro con il demone Vanguard, una delle prime grandi sfide che i giocatori incontreranno. “Per noi è stato essenziale ricreare Demon’sin modo tale che i fan di lunga data siano trasportati nella ...

