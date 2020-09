Delta Medica apre il nuovo servizio di radiologia di Cerba HealthCare con tecnologie ad alto campo

Leggi su tpi

(Di martedì 22 settembre 2020) Arriva sul territorio di Rozzano, nel milanese, undicon la possibilità di effettuare risonanze magnetiche mediante macchinario aperto e adche garantisce il massimo livello di precisione oltre a comfort e tranquillità per il paziente. A portare questa novità èItalia, rete di oltre 30 centri medici in tutta Italia che lunedì 21 settembre ha inaugurato ilreparto dinel centrodi Viale Toscana 35 . “Per un efficacedi diagnostica per immagini sono fondamentali medici specializzati, tecnici competenti e attrezzature dilivello ...