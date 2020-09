(Di martedì 22 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 22 SET - Quando sono stati scrutinati i voti in tutte le 61.622 sezioni per ilcostituzionale, il Si' ottiene 17.168.498 voti pari al 69,64%, mentre il No totalizza 7.484.940, ...

TgLa7 : #Referendum dati quasi definitivi #maratonamentana - Corriere : ?? Affluenza – I dati definitivi Alle 18, il dato comunicato dal Viminale, relativo a 7.902 comuni sui 7.903 totali… - comunevenezia : ?? #Elezioni2020?? Dopo una lunga attesa di una sezione mancante, l'ufficio elettorale ha comunicato i dati definiti… - FRANCESC0PAGANO : RT @you_trend: ?? #REFERENDUM - Dati del @Viminale quasi definitivi: Sì 69,9% ? No 30,1% Sezioni Italia: 61.503 / 61.622 - Comunicazioni… - PappaletteraF : Definitivi referendum, al Sì il 69,64% -

Se i giochi per il referendum sono risultati subito chiari ... quando si era fermata ad appena il 5,8%. L’affluenza definitiva alla chiusura dei seggi, come comunicato dal Viminale, è stata del 57,21% ...A Perugia e provincia il "sì" si impone con il 69,08% (166.754 voti) mentre al no vanno 74.637 preferenze (30,92%. Il dettaglio del voto nei comuni. Acquasparta (4 sezioni su 4). Sì 70%, no 30%. Aller ...