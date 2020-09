De Luca dopo la vittoria bacchetta gli italiani sul Covid: “Sottovalutazione drammatica della situazione, vedo distrazione e rilassamento” (Di martedì 22 settembre 2020) Neanche il tempo di stravincere alle urne che il Governatore della Campania Vincenzo De Luca bacchetta gli italiani sulla gestione del Covid. “Io credo che siamo di fronte ad una sottovalutazione drammatica della situazione dell’Italia. vedo una distrazione ed un rilassamento generale – ha detto De Luca – l’ondata di ripresa dell’epidemia è già presente in Italia, ma non l’abbiamo capito. E’ già diventata necessaria una linea di nuovo rigore e controllo su comportamenti non responsabili. Sarebbe irresponsabile non capire che siamo già nella seconda ondata di epidemia. La Campania è una regione molto esposta, perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Neanche il tempo di stravincere alle urne che il GovernatoreCampania Vincenzo Deglisulla gestione del. “Io credo che siamo di fronte ad una sottovalutazionedell’Italia.unaed un rilassamento generale – ha detto De– l’ondata di ripresa dell’epidemia è già presente in Italia, ma non l’abbiamo capito. E’ già diventata necessaria una linea di nuovo rigore e controllo su comportamenti non responsabili. Sarebbe irresponsabile non capire che siamo già nella seconda ondata di epidemia. La Campania è una regione molto esposta, perché ...

