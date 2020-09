De Gregorio contro Sallusti: “Perché chiami le donne per nome?” (Di mercoledì 23 settembre 2020) A DiMartedì scoppia il caso De Gregorio contro Sallusti. Durante la puntata del programma di La7 condotto da Giovanni Floris infatti la giornalista di Repubblica ha interrotto il direttore del Giornale durante una discussione chiedendo di essere chiamata per cognome e non per nome, esattamente come tutti gli altri ospiti presenti. Un’osservazione alla quale Sallusti ha risposto chiamandola “professoressa” con il conduttore che ha cercato di minimizzare l’accaduto e di smussare i toni ma che ha infiammato e diviso i social. LEGGI ANCHE > Berlusconi a DiMartedì che vuole “aiutare Conte a non commettere errori” e saluta Bersani De Gregorio contro Sallusti per il nome invece del cognome “Non capisco ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 settembre 2020) A DiMartedì scoppia il caso De. Durante la puntata del programma di La7 condotto da Giovanni Floris infatti la giornalista di Repubblica ha interrotto il direttore del Giornale durante una discussione chiedendo di essere chiamata per cognome e non per nome, esattamente come tutti gli altri ospiti presenti. Un’osservazione alla qualeha risposto chiamandola “professoressa” con il conduttore che ha cercato di minimizzare l’accaduto e di smussare i toni ma che ha infiammato e diviso i social. LEGGI ANCHE > Berlusconi a DiMartedì che vuole “aiutare Conte a non commettere errori” e saluta Bersani Deper il nome invece del cognome “Non capisco ...

Durante il dibattito tra giornalisti nel corso del programma condotto da Giovanni Floris su La7 ci sono stati momenti di tensione tra l’editorialista de La Repubblica Concita De Gregorio e il ...

