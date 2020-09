DayDreamer, anticipazioni: Can verrà arrestato! (Di martedì 22 settembre 2020) Spazio alle anticipazioni di ‘DayDreamer -Le ali del sogno‘, riguardanti ciò che accadrà nel corso delle prossime settimane. Un clamoroso colpo di scena interesserà il protagonista Can Divit che finirà dietro le sbarre dopo aver dato un pugno ad Enzo Fabbri. Ma come si arriverà a questo? Si scoprirà che il tutto farà parte di un piano ben congegnato da Aylin e dallo stesso Fabbri, disposto a tutto pur di mettere le mani sul profumo di Sanem. Ma vediamo nello specifico come riusciranno i due ‘cattivoni’ ad incastrare Can. DayDreamer, anticipazioni: Can rivuole le azioni di Fabbri Tutto avrà inizio quando Can e Sanem, insieme a Ceyda, avvieranno una collaborazione con Makinon, un importante imprenditore esperto di cosmetici. Nel corso di una ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 settembre 2020) Spazio alledi ‘-Le ali del sogno‘, riguardanti ciò che accadrà nel corso delle prossime settimane. Un clamoroso colpo di scena interesserà il protagonista Can Divit che finirà dietro le sbarre dopo aver dato un pugno ad Enzo Fabbri. Ma come si arriverà a questo? Si scoprirà che il tutto farà parte di un piano ben congegnato da Aylin e dallo stesso Fabbri, disposto a tutto pur di mettere le mani sul profumo di Sanem. Ma vediamo nello specifico come riusciranno i due ‘cattivoni’ ad incastrare Can.: Can rivuole le azioni di Fabbri Tutto avrà inizio quando Can e Sanem, insieme a Ceyda, avvieranno una collaborazione con Makinon, un importante imprenditore esperto di cosmetici. Nel corso di una ...

