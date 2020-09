Danceproject Festival | Flussi e confronti tra danza e teatro

Leggi su udine20

(Di martedì 22 settembre 2020) Sarà “tra” la tematica della XVII edizione del, la manifestazione dedicata allacontemporanea organizzata dall’Associazione CulturaleImmagine Suono ACTIS di Trieste. L’edizione di quest’anno ha come tematica fondante “tra”, dando quindi spazio al dialogo creativo tra il linguaggio dellacontemporanea e il. Vengono proposti spettacoli che nascono dal connubio tra le due arti, in grado di far emergere nuovi codici espressivi, sia partendo da testi letterari e teatrali che da percorsi di ...