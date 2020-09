D’Alema infuriato con la Roma | “Inaccettabile il caso Diawara”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 22 settembre 2020) La grottesca vicenda delDiawara, costato allala sconfitta a tavolino contro l'Hellas Verona, agita l'ambiente giallorosso. Tra i tifosi più critici ce n'è anche uno illustre. Massimo D'Alema non ha mai nascosto la sua passione per la squadra capitolina. L'ex Premier ha espresso le sue considerazioni ai microfoni di Ansa: "Il tifoso dellaè abituato a ogni genere di sofferenza, ma qui siamo oltre quello che è accettabile. Nel momento in cui verrà accertata una responsabilità ci si aspetta che chi ha fatto questo ne risponda a società e tifosi".caption id="attachment 997701" align="alignnone" width="1024"(Getty Images)/captionDZEKONon manca un commento sulla situazione di Edin Dzeko: "Sconcertante come si sia evoluto il mancato ...