Da Napoli a Gaeta | genitori spacciavano con i figli in auto

(Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVillaricca (Na) – Seduti sul sedile posteriore dell’del padre e della madre, bambini minorenni ed ignari accompagnavano inella loro vendita di droga porta a porta, consegnando direttamente a casa di “clienti” sostanze stupefacenti. È questo quanto emerso nel corso delle indagini svolte a Villaricca e a, dai militari della tenenza carabinieri di, coadiuvati da quelli della compagnia di Marano di, che hanno tratto in arresto per i reati di associazione finalizzata alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per uso personale delle stesse, tre persone. Si tratta di una coppia di coniugi, lui di 31 anni e lei di 28 anni, ed un 20enne, tutti originari della provincia di. ...