Cyberpunk 2077: Nuovi dettagli su Requisiti, Polizia e longevità (Di martedì 22 settembre 2020) In questi ultimi giorni si è tornato a parlare di Cyberpunk 2077, uno dei giochi più attesi. CD Projekt RED ha svelato non solo i Requisiti PC ma anche Nuovi dettagli su Polizia e longevità, che vi riportiamo a seguire. Cyberpunk 2077 Requisiti PC Minimi Sistema operativo: Windows 7/Windows 10 64 BitDirectX: 12Processore: Intel Core i5-3570K o AMD FX 8310Memoria: 8 GBScheda video: NVIDIA GTX 780 3GB o AMD Radeon RX 470Spazio libero richiesto: 70 GB HDD (SSD consigliato)Cyberpunk 2077: Requisiti PC Raccomandati Sistema oeprativo: Windows 10 64 BitDirectX 12Processore: Intel Core i7-4790 o AMD Ryzen 3 3200GMemoria: 12 GBScheda video: NVIDIA GTX 1060 GB o AMD ...

