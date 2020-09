Crocchette di salmone e patate al forno (Di martedì 22 settembre 2020) Se non sapete cosa preparare in questi giorni al mare o in città questa ricetta per le è proprio quello che stavate cercando. La preparazione è facile ed il risultato è assicurato, vedrete che questa ricetta piacerà a tutti soprattutto ai bambini. Una ricetta comoda, da utilizzare come piatto unico oppure all’interno di aperitivi o cene a buffet, vediamo insieme la preparazione. IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 400 g di salmone400 g di patate4-5 cucchiai di pangrattato1-2 uovaSale fino q.b.Pepe nero q.b.1/2 spicchietto d’aglioPrezzemolo fresco q.b.Buccia di limone (facoltativa)Iniziamo la preparazione delle Crocchette di salmone e patate portando sul fuoco una pentola piena di acqua dove andrete a mettere le ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 22 settembre 2020) Se non sapete cosa preparare in questi giorni al mare o in città questa ricetta per le è proprio quello che stavate cercando. La preparazione è facile ed il risultato è assicurato, vedrete che questa ricetta piacerà a tutti soprattutto ai bambini. Una ricetta comoda, da utilizzare come piatto unico oppure all’interno di aperitivi o cene a buffet, vediamo insieme la preparazione. IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 400 g di400 g di4-5 cucchiai di pangrattato1-2 uovaSale fino q.b.Pepe nero q.b.1/2 spicchietto d’aglioPrezzemolo fresco q.b.Buccia di limone (facoltativa)Iniziamo la preparazione dellediportando sul fuoco una pentola piena di acqua dove andrete a mettere le ...

