Crisanti | Zaia? Non siamo nemici | ascolti chi lo contraddice

Milano, 22 set. (Adnkronos Salute) - "Luca Zaia non è un nemico per me, io l'ho solo contraddetto. E chi contraddice vale più di un amico. Ma forse in Italia non si è abituati a vedere questo tipo di cose. Il mio augurio per il suo nuovo mandato alla presidenza della Regione Veneto? Che ascolti chi non è d'accordo con lui, perché probabilmente è più disinteressato degli altri". Risponde da Londra il virologo dell'università di Padova Andrea Crisanti. E non evita le domande sul continuo botta e risposta con Zaia. L'ultima replica è quella del presidente della Regione fresco di successo elettorale da record: "E' diventata una specie di telenovela di cui si nutrono tutti - dice Crisanti all'Adnkronos Salute-. Ma io non ho mai ...

