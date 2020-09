Covid, Trump e Xi Jinping di nuovo ai ferri corti? (Di martedì 22 settembre 2020) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è intervenuto presso l’Assemblea Generale dell’Onu, con un’accusa molto dura nei confronti della Cina. Parole dure quelle espresse in teleconferenza, oltre alle accuse per la diffusione del Covid sono volate affermazioni come “virus cinese” e “nemico invisibile”. Parole che hanno provocato una secca risposto di Xi Jinping e portato Guterres a parlare del rischio di una nuova Guerra Fredda, questa volta globalizzata vista la diffusione mondiale del Covid. Le parole di Donald Trump contro la Cina Secondo il presidente americano, la Cina è responsabile di aver diffuso il virus, nuova piaga nel mondo. Negli Stati Uniti, riferisce Trump, ci sarà una prosperità senza ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 22 settembre 2020) Il presidente degli Stati Uniti, Donald, è intervenuto presso l’Assemblea Generale dell’Onu, con un’accusa molto dura nei confronti della Cina. Parole dure quelle espresse in teleconferenza, oltre alle accuse per la diffusione delsono volate affermazioni come “virus cinese” e “nemico invisibile”. Parole che hanno provocato una secca risposto di Xie portato Guterres a parlare del rischio di una nuova Guerra Fredda, questa volta globalizzata vista la diffusione mondiale del. Le parole di Donaldcontro la Cina Secondo il presidente americano, la Cina è responsabile di aver diffuso il virus, nuova piaga nel mondo. Negli Stati Uniti, riferisce, ci sarà una prosperità senza ...

