COVID: TENSIONE USA-CINA, TRUMP: "LA CINA HA DIFFUSO IL VIRUS NEL MONDO" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le tensioni tra Stati Uniti e CINA sono venute alla ribalta durante l'annuale Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, con il presidente degli Stati Uniti Donald TRUMP che incolpa la CINA per la diffusione del coronaVIRUS.Ha chiesto che la CINA sia ritenuta "responsabile" della pandemia.Nel suo discorso, il presidente cinese Xi Jinping ha detto che il suo Paese "non ha alcuna intenzione di entrare in una guerra fredda con nessun paese".I legami tra le due potenze mondiali sono tesi su diversi fronti.Il vertice di quest'anno a New York si tiene in gran parte virtualmente, con i leader mondiali che forniscono discorsi preregistrati.Il nuovo formato significava che alcuni dei teatri geopolitici normalmente offerti alla riunione chiave delle ... Leggi su eyesbio (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le tensioni tra Stati Uniti esono venute alla ribalta durante l'annuale Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, con il presidente degli Stati Uniti Donaldche incolpa laper la diffusione del corona.Ha chiesto che lasia ritenuta "responsabile" della pandemia.Nel suo discorso, il presidente cinese Xi Jinping ha detto che il suo Paese "non ha alcuna intenzione di entrare in una guerra fredda con nessun paese".I legami tra le due potenze mondiali sono tesi su diversi fronti.Il vertice di quest'anno a New York si tiene in gran parte virtualmente, con i leader mondiali che forniscono discorsi preregistrati.Il nuovo formato significava che alcuni dei teatri geopolitici normalmente offerti alla riunione chiave delle ...

MeridioNews : Covid, tensione alla missione Speranza e Carità Nessun danno. Orlando: «I positivi sono di meno» - Apollo_MX5 : @AzzolinaLucia ministro mi perdoni ma un'insegnante di ruolo che va in aspettativa per paura del Covid, non dovrebb… - PrepuzioD : RT @DanicWasTaken: @simonebaldelli Domani si vola al seggio. 6:30 di mattina la sveglia (anche causa regole covid)... Non mi stupirei se do… - cavalierebianc5 : RT @DanicWasTaken: @simonebaldelli Domani si vola al seggio. 6:30 di mattina la sveglia (anche causa regole covid)... Non mi stupirei se do… - DanicWasTaken : @simonebaldelli Domani si vola al seggio. 6:30 di mattina la sveglia (anche causa regole covid)... Non mi stupirei… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID TENSIONE Coronavirus, uscito dalla Missione ora vuole rientrare: tensione nella zona rossa a Palermo Giornale di Sicilia Ricotta sconfitto al primo turno:

Mentre in centro storico iniziano i festeggiamenti per il nuovo sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, Narciso Ricotta, candidato del centrosinistra, commenta la sconfitta a Cm: «E’ stato un voto più p ...

Roma, a Rebibbia appicca incendio nella cella e intossica l’intera sezione

Un incendio è divampato ieri nel carcere di Rebibbia. Riassume Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del sindacato di Polizia penitenziaria Sappe: «Nel reparto G12 un detenuto disabile, ch ...

Mentre in centro storico iniziano i festeggiamenti per il nuovo sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, Narciso Ricotta, candidato del centrosinistra, commenta la sconfitta a Cm: «E’ stato un voto più p ...Un incendio è divampato ieri nel carcere di Rebibbia. Riassume Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del sindacato di Polizia penitenziaria Sappe: «Nel reparto G12 un detenuto disabile, ch ...