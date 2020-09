Covid | l’Unione europea vuole acquistare il vaccino italiano di ReiThera

Leggi su quifinanza

(Di martedì 22 settembre 2020) Ildi, le cui sperimentazioni sono iniziate il 24 agosto allo Spallanzani di Roma e al Policlinico Rossi di Verona, potrebbe essere pronto entro la fine del 2021. È stato inoculato in 90 volontari nella fase 1, dopo i risultati dei test – promettenti – sugli animali. La fine della sperimentazione è prevista entro la prossima primavera. Ed è per questo motivo che l’Unioneè entrata in trattativa con l’azienda biotech:il. A che punto è ilcontro ilè un’azienda biotech di Castel Romano, a sud della Capitale, e ilsu cui ...