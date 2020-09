Covid, leggero calo dei contagi in Campania e 98 guariti: il bollettino (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto I contagi non si fermano ma si registra, almeno nella giornata odierna, un leggero calo. Il bollettino ordinario dell’Unità di crisi della Regione Campania riporta 156 positivi su 4.310 tamponi del giorno. Il totale dei positivi sale a 10.659 su oltre mezzo milione di tamponi effettuati (548.330). Fortunatamente oggi non si registrano vittime, il conteggio è di 457 deceduti. Positivo il numero dei guariti: 98 il totale nella giornata odierna, martedì 22 settembre. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 156 Tamponi del giorno: 4.310 Totale positivi: 10.659 Totale tamponi: 548.330 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Inon si fermano ma si registra, almeno nella giornata odierna, un. Ilordinario dell’Unità di crisi della Regioneriporta 156 positivi su 4.310 tamponi del giorno. Il totale dei positivi sale a 10.659 su oltre mezzo milione di tamponi effettuati (548.330). Fortunatamente oggi non si registrano vittime, il conteggio è di 457 deceduti. Positivo il numero dei: 98 il totale nella giornata odierna, martedì 22 settembre. Questo ildi oggi: Positivi del giorno: 156 Tamponi del giorno: 4.310 Totale positivi: 10.659 Totale tamponi: 548.330 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: ...

