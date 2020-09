Covid Italia, bollettino di oggi: 1.392 nuovi casi, 14 morti. Aumentano i ricoveri (Di martedì 22 settembre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 22 settembre 2020. Sono 1.392 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in lieve aumento rispetto a ieri (+42) quando ne sono stati registrati 1.350. I morti sono 14... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 22 settembre 2020), ildi22 settembre 2020. Sono 1.392 idi coronavirus in, in lieve aumento rispetto a ieri (+42) quando ne sono stati registrati 1.350. Isono 14...

davidealgebris : Per 295 Parlamentari del M5S eletti ultime elezioni, Italia ha perso 1,2 millioni di posti di lavoro con loro al Go… - ricpuglisi : Non capisco perché in Italia non si parli più dell'andamento del #Covid_19 negli USA. - ItalyMFA : #Referendum2020 ??? DG @LuigiVignali ad accogliere il volo @ItalianAirForce che ha riportato in Italia le schede vot… - CaterinaCaparel : 'Piccoli Schiavi Invisibili' è il rapporto di @SaveChildrenIT sull'impatto che il #Covid_19 ha avuto sulla tratta e… - Forzajuvesempr5 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia 1.392 nuovi contagi e 14 morti #covid -