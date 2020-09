Covid-19, sei nuovi casi in provincia di Avellino: due sono casi di rientro (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al Covid 19 i tamponi effettuati su 6 persone: 3, residente nel comune di Torrioni, rientri; 1, residente nel comune di Rotondi, contatto di un positivo; 1, residente nel comune di Sperone, contatto di positivo; 1, residente nel comune di Cervinara, ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica cherisultati positivi al19 i tamponi effettuati su 6 persone: 3, residente nel comune di Torrioni, rientri; 1, residente nel comune di Rotondi, contatto di un positivo; 1, residente nel comune di Sperone, contatto di positivo; 1, residente nel comune di Cervinara, ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ilfoglio_it : Tornano i grandi numeri di contagiati e questa volta siamo più preparati rispetto a sei mesi fa, ma sarà difficile… - istsupsan : ????Sei sicuro di sapere come si indossa una mascherina? L'@ECDC_EU lo spiega in questo video.. - carlottup : RT @nonfaretardi: L'autunno solo se sei in un vecchio maniero su un'isola deserta al largo della Scozia con l'amore della tua vita, tre gat… - NotiziediPrato : Covid, sei nuovi tamponi positivi a Prato. In quarantena 16 bambini di una scuola dell'infanzia [… - AlvisiConci : @giorgiovascotto @eizaghi Allora avevo no nel profilo da quando sia PD e IV si sono appecorati davanti ai 5s. Poi q… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sei Ricerca Coronavirus: i sei vincitori del bando straordinario dell'università di Parma La Repubblica Coronavirus in Lombardia: 182 nuovi casi e 2 decessi in più

Come di consueto gli amministratori regionali hanno comunicato il bilancio dell’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a martedì 22 settembre. Rispetto alla giornata precedente sono stati ...

Eletta la segreteria aziendale della Uil Fpl presso la Clinica Villa Margherita

Sono state nominate Lucia Benenati quale segretario aziendale e ... Tra l'altro dopo la riapertura post Covid alle attività di degenza non abbiamo potuto interloquire in nessun modo con l'azienda e ...

Come di consueto gli amministratori regionali hanno comunicato il bilancio dell’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a martedì 22 settembre. Rispetto alla giornata precedente sono stati ...Sono state nominate Lucia Benenati quale segretario aziendale e ... Tra l'altro dopo la riapertura post Covid alle attività di degenza non abbiamo potuto interloquire in nessun modo con l'azienda e ...