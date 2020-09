Covid, 11 nuovi casi nella Bergamasca Lombardia: 14.808 tamponi, 182 positivi (Di martedì 22 settembre 2020) Il report regionale del 22 settembre. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2). Sono 182 i nuovi positivi per una percentuale pari all’1,22%. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 22 settembre 2020) Il report regionale del 22 settembre. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2). Sono 182 iper una percentuale pari all’1,22%.

