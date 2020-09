Cosa è successo a Lesina, dove il sindaco leghista ha perso (anche se era l'unico candidato) (Di martedì 22 settembre 2020) Elezioni non valide a Lesina, in provincia di Foggia, per le elezioni amministrative. Un solo candidato sindaco in lizza, Primiano Di Mauro, scelto dalla Lega, e presente con la lista civica Lesina Azzurra. La presenza di una sola lista richiede il quorum del 50% che non è stata raggiunta per una sessantina di voti. L’affluenza alle comunali è stata del 49,01%.Una scelta voluta da molti cittadini, invitati apertamente all’astensione da un apposito comitato e a non accettare la scheda delle comunali. Infatti al referendum l’affluenza è stata più alta (60,52%). Quindi a Lesina l’amministrazione sarà retta da un commissario. Buona la prima, invece, per il nuovo Comune di Presicce Acquarica, in ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) Elezioni non valide a, in provincia di Foggia, per le elezioni amministrative. Un soloin lizza, Primiano Di Mauro, scelto dalla Lega, e presente con la lista civicaAzzurra. La presenza di una sola lista richiede il quorum del 50% che non; stata raggiunta per una sessantina di voti. L’affluenza alle comunali; stata del 49,01%.Una scelta voluta da molti cittadini, invitati apertamente all’astensione da un apposito comitato e a non accettare la scheda delle comunali. Infatti al referendum l’affluenza; stata più alta (60,52%). Quindi al’amministrazione sarà retta da un commissario. Buona la prima, invece, per il nuovo Comune di Presicce Acquarica, in ...

