Cosa significa Mamacita, titolo del brano dei Black Eyed Peas? | Domanda “Chi vuol essere milionario” (Di martedì 22 settembre 2020) Cosa significa Mamacita, titolo del brano dei Black Eyed Peas? Domanda Milionario Cosa significa Mamacita, titolo del brano dei Black Eyed Peas? La Domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, martedì 22 settembre 2020, del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alla Domanda di Chi vuol essere milionario? Mamacita è un singolo del gruppo ... Leggi su tpi (Di martedì 22 settembre 2020)deldeiMilionariodeldei? Laè stata fatta nel corso della puntata di oggi, martedì 22 settembre 2020, del programma “Chimilionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alladi Chimilionario?è un singolo del gruppo ...

