Cosa c'è di positivo e cosa c'è di negativo nei dati sul coronavirus del 22 settembre (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo aver registrato il lunedì con più casi dall'inizio della seconda ondata, i numeri coronavirus 22 settembre fanno segnare un andamento tutto sommato in linea con la giornata di ieri. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, infatti, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati altri 1392 casi, mentre il numero dei decessi si alza di altre 14 unità (ieri i morti sono stati 17). In totale, la pandemia in Italia ha coinvolto 300.897 persone, facendo 35.738 vittime. LEGGI ANCHE > cosa c'è di positivo e cosa c'è di negativo nei dati sul coronavirus del 21 settembre

