Coronavirus | Trump all’ONU | “La Cina tenne i confini aperti per infettare il mondo | sia perseguita per la pandemia”

"Nei primi giorni del virus, la Cina bloccò i voli interni, mentre permetteva ai voli di lasciare la Cina ed infettare il mondo". E' questa la dura accusa rivolta da Donald Trump a Pechino nel discorso all'Assemblea generale dell'Onu, secondo le anticipazioni diffuse dalla Casa Bianca. Quest'anno, l'Assemblea generale si svolge in forma esclusivamente digitale a causa della pandemia. "Il governo cinese e l'Organizzazione mondiale per la Sanità, che è virtualmente controllata dalla Cina, dichiararono in modo falso che non vi erano prove della trasmissione da uomo ad uomo", prosegue il discorso di Trump che, come tutti i leader internazionali, ha inviato un video messaggio ...

