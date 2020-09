Coronavirus Thailandia | il complicato piano per riaprire ai turisti

(Di martedì 22 settembre 2020) Dopo mesi di isolamento causa, lasi prepara ai confini ai. Ma in numero contingentato e con a disposizione una certa liquidità, parecchio tempo libero e ...

marzia26282324 : RT @RogerHalsted: #Thailandia, 150mila stranieri bloccati nel Paese rischiano il carcere dopo la fine del periodo straordinario di estensio… - AretusaMoro : RT @RogerHalsted: #Thailandia, 150mila stranieri bloccati nel Paese rischiano il carcere dopo la fine del periodo straordinario di estensio… - gabiravanelli : RT @RogerHalsted: #Thailandia, 150mila stranieri bloccati nel Paese rischiano il carcere dopo la fine del periodo straordinario di estensio… - Sakurauchi_Hime : RT @RogerHalsted: #Thailandia, 150mila stranieri bloccati nel Paese rischiano il carcere dopo la fine del periodo straordinario di estensio… - IatarolaIbai : RT @RogerHalsted: #Thailandia, 150mila stranieri bloccati nel Paese rischiano il carcere dopo la fine del periodo straordinario di estensio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Thailandia

AsiaNews

***Coronavirus obbligo test per chi arriva da Parigi e altre zone della Francia, ultime notizie 22 settembre 2020: il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che estende ...Yangon (Agenzia Fides) – Mentre si registra un aumento esponenziale dei casi di Covid-19 e non cessa il conflitto sul fronte ... Intercettati, come altri provenienti dall’estero (India, Thailandia, ...